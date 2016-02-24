أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة
1315 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأربعاء على انخفاض في ظل استمرار هبوط أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
وخسر المؤشر السعودي 1.34 بالمئة إلى 5942.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال.
وقاد النزول أسهم البتروكيماويات مع انخفاض مؤشر القطاع 2.15 بالمئة متأثرا في الأساس بخسائر سهم سابك القيادي الذي هبط 2.1 بالمئة.
كما نزلت أسهم صافولا والسعودي الفرنسي ومعادن والراجحي وساب وجبل عمر وموبايلي بنسب تراوحت بين 0.5 و3.3 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم البحري 1.6 بالمئة والكهرباء 1.01 بالمئة والمراعي 0.8 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة.
وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.83 بالمئة إلى 6054.03 نقطة.
وقاد النزول سهما التجاري الدولي وجلوبال تليكوم بخسائر 1.9 بالمئة و4.8 بالمئة.
وانخفضت أسهم بالم هيلز وكريدي اجريكول ومدينة نصر للإسكان والمصرية للاتصالات وسوديك ومصر الجديدة للإسكان والقلعة بنسب تراوحت بين 1.6 و3.7 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم النساجون 8.7 بالمئة والشرقية للدخان 2.2 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة. يتبع