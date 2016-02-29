مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر صباحا

0839 جمت - دعمت مشتريات الأجانب والعرب على معظم الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الاثنين ولكن سط شح في السيولة.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.40 بالمئة ليصل إلى 6180.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.4 بالمئة ليصل إلى 354.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 53.401 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89.6 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأجانب على 9.1 بالمئة والأفراد على 83.6 بالمئة.

وكسبت أسهم جي.بي أوتو 3.1 بالمئة وإعمار مصر 2.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.04 بالمئة.

وتوقعت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم صعود المؤشر الرئيسي إلى "6450-6500 نقطة."

وارتفعت أسهم طلعت مصطفى واحدا بالمئة بينما تراجعت أسهم بايونيرز 0.3 بالمئة وهيرميس 0.14 بالمئة.