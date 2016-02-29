مكاسب البنوك تدعم المؤشر السعودي بعد زيادة نسبة التمويل العقاري

0848 جمت - دعمت مكاسب أسهم البنوك أداء المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الاثنين بعدما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها قررت زيادة نسبة تمويل البنوك للقروض العقارية إلى 85 بالمئة من 70 بالمئة.

وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6145.7 نقطة وسجل مؤشر البنوك زيادة نسبتها 1.3 بالمئة.

وقال المركزي السعودي أمس الأحد إنه سيطلق برنامج "القرض الميسر" للتمويل العقاري السكني للمواطنين السعوديين. وبموجب البرنامج يسدد المشتري دفعة مقدمة تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقار بينما تقدم البنوك التجارية 70 بالمئة من قيمة المسكن مقابل رهن العقار و15 بالمئة إضافية مقابل ضمان من وزارة المالية.

وكانت النسبة السابقة التي تستطيع البنوك تمويلها تبلغ 70 بالمئة فقط من قيمة المسكن. والقرار الجديد من شأنه أن يعزز أرباح البنوك دون مخاطر كبيرة.

وقاد ارتفاعات السوق سهم سامبا بمكاسب 3.13 بالمئة. وزادت أسهم الأهلي التجاري 1.03 بالمئة وبنك الرياض 1.3 بالمئة والعربي الوطني 3.1 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة وبنك‭‭ ‬‬البلاد 2.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.2 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم سابك وجرير وصافولا وينساب وجبل عمر بنسب تراوحت بين 1.3 و2.9 بالمئة.