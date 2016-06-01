مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر صباحا

0914 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب بورصة مصر في الصعود خلال بداية معاملات اليوم الأربعاء ولكن وسط سيولة متوسطة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.57 بالمئة ليصل إلى 7526.4 نقطة كما ارتفع المؤشر الثانوي 0.06 بالمئة إلى 374.04 نقطة.

وبلغت قيم التداول 111.387 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. وتركزت مشتريات الأجانب والعرب على البنك أسهم التجاري الدولي وسهم المصرية للاتصالات.

واستحوذ الأجانب على 39 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 46 بالمئة.

وقفزت أسهم المصرية للاتصالات 5.1 بالمئة والتجاري الدولي 0.75 بالمئة وهيرميس 1.6 بالمئة وجي.بي أوتو 4.9 بالمئة وبايونيرز 0.8 بالمئة.