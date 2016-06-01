المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع طفيف

1225 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2119.14 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.8 مليون دينار مقارنة مع 10.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن معظم التداول اليوم كان لصغار المضاربين رافقه بعض الشراء في أسهم استراتيجية.

وأضاف سنقرط "الصفقات الداخلية هي‭‭ ‬التي رفعت حجم التداول وليست دليلا على تدفق سيولة."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.42 بالمئة ليغلق على 0.69 دينار وسهم مصفاة البترول 0.43 بالمئة إلى 4.55 دينار.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.17 بالمئة إلى 2.35 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.28 بالمئة إلى 3.46 دينار.

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0940 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط مبيعات من المتعاملين على الأسهم التابعة لمجموعة الخرافي بعد إلغاء صفقة بيع أمريكانا.