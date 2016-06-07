تداولات ضعيفة للغاية وتباين في المؤشرات في بورصة الكويت

1045 جمت - تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند إغلاق السوق اليوم الثلاثاء لكن القيمة المتداولة كانت ضعيفة للغاية ووصلت 5.8 مليون دينار فقط وهي واحدة من أضعف القيم في تاريخ بورصة الكويت.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.19 في المئة ليصل إلى 5393 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.28 في المئة إلى 816.1 نقطة.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لرويترز إن السبب المباشر لهبوط قيم التداولات هي أجواء شهر رمضان وتقلص فترة التداول وتزامن ذلك مع العطلات الصيفية.

وأضاف المصيبيح أن هناك أسبابا أخرى "أهم" تتعلق بالوضع الاقتصادي بشكل عام في الكويت حيث "لم نجد حلولا واقعية للمشكلات التي تعاني منها البلاد من قبل الحكومة وهناك خوف وقلق لدى المستثمرين."

وأضاف المصيبيح أن هذا الأمر انعكس على البورصة في شكل انسحابات من السوق وضعف في التداول رغم وجود سيولة وغلبة الطابع المضاربي على التداولات وابتعاد المستثمرين.

وهبطت أسهم أمريكانا وكيبكو 1.9 في المئة وبنك الخليج الكويتي 1.8 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.