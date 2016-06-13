المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1218 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة مع عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.
وصعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6589.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 3.6 مليار ريال.
وقاد الصعود سهما الراجحي والكهرباء بمكاسب 1.7 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم الأهلي التجاري والحكير وجبل عمر والمراعي بنسب تراوحت بين 0.4 و3.4 بالمئة.
في المقابل نزلت أسهم صافولا 1.6 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة ودار الأركان 1.6 بالمئة وساب 0.9 بالمئة والعربي الوطني 1.02 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة.
كانت الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية للسوق تعطي إشارات للبيع وتوقعت تعرض المؤشر لضغوط لكنها رجحت أن يكون النزول طفيفا.
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