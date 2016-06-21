بنك مصر يحصل على تسهيل مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من 3 بنوك إماراتية

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الثلاثاء إن مصرفه حصل على تسهيل مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من ثلاثة بنوك إماراتية لتعزيز موارد البنك من العملة الأجنبية.

وأضاف الإتربي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "حصلنا على (تسهيل) مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من 3 من أكبر البنوك الإماراتية منذ نحو 3 أسابيع لتعزيز موارد البنك من العملة الأجنبية. سنسدد التمويل بالكامل خلال عامين."

ورفض رئيس بنك مصر الإفصاح عن أسماء البنوك الإماراتية.

ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.

وقال الإتربي إن مصرفه "يسعى لعقد اتفاقيات قروض باليورو خلال الفترة المقبلة."