تباين أسواق الأسهم الخليجية قبل استفتاء بريطانيا ومصر تواصل الهبوط

من أندرو تورشيا

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في نطاقات ضيقة وأحجام تعاملات متوسطة اليوم الأربعاء مع حذر المستثمرين قبيل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وواصلت البورصة المصرية هبوطها بعدما اخترقت مستوى دعم رئيسيا في وقت سابق من الأسبوع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة. وسجلت أسهم بعض البنوك أداء ضعيفا مع هبوط سهم البنك السعودي الهولندي 2.8 في المئة. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات مدرجة في منطقة الخليج 0.3 في المئة مع ارتفاع النفط.

وقفز سهم العربية للأنابيب بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة للجلسة الثانية على التوالي في أكثف تداول له منذ أوائل 2005.

وفي أبوظبي صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 4.4 في المئة محققا مكاسب قوية لليوم الثاني بعدما قالت أرقام كابيتال في مذكرة أمس الثلاثاء إنه بعد الاندماج المقترح بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول "نعتقد أن بنك الاتحاد الوطني سيكون التالي."

وأضافت أن بنك أبوظبي التجاري ربما يقدم علاوة كبيرة لمساهمي بنك الاتحاد الوطني في عرض للاندماج.

وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.8 في المئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.7 في المئة بينما انخفض سهم بنك الخليج الأول 1.6 في المئة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي واحدا في المئة مع صعود سهم دبي للحدائق والمنتجعات 4.1 في المئة إلى 1.54 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق.