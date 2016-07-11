انتهاء موجة الصعود ببورصة مصر واختراق مستوى مهم بقطر

من ديفيد فرنش

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - هبطت البورصة المصرية اليوم الإثنين بعد جلستين من المكاسب القوية بفعل تكهنات خفض قيمة العملة خلال السنة المالية الحالية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 1.7 بالمئة أثناء الجلسة لكنه أغلق منخفضا 0.2 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم.

وارتفع المؤشر في الجلستين السابقتين قبل وبعد عطلة عيد الفطر في أعقاب تعليقات من محافظ البنك المركزي بأن سعر صرف الجنيه المصري يجب أن يتحدد بناء على قوى السوق ووفقا للعرض والطلب.

وانسجمت تلك التعليقات مع وجهات نظر اقتصاديين بأن خفضا جديدا في قيمة الجنيه في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران القادم قد أصبح حتميا.

وبددت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري التي تصدرت الفائزين في الجلستين السابقتين مكاسبها مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 5.5 بالمئة وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثنار (سوديك) 2.1 بالمئة. وصعد السهمان بالحد الأقصى اليومي أمس الأحد.

وكان سهم أوراسكوم تليكوم من بين الاستثناءات القليلة وصعد 2.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في 15 شهرا.

وصعد مؤشر بورصة قطر مخترقا حاجز العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف مايو أيار مع استئناف العمل في السوق بعد عطلة عيد الفطر.