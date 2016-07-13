أسواق الأسهم الخليجية تستفيد من تدفقات قبيل إجراءات تحفيزية

من هديل الصايغ

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - استفادت الأسهم الخليجية من تدفق الأموال على الأسواق الناشئة اليوم الأربعاء وصعدت جميعها للجلسة الثانية حيث لمحت بنوك مركزية في أسواق عالمية رئيسية إلى احتمال اتخاذ مزيد من التحفيز الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يعقد بنك إنجلترا المركزي غدا الخميس أول اجتماع له بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي حيث يتوقع المحللون أن يخفض أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق. وفي اليابان هناك توقعات لمزيد من التحفيز الاقتصادي هذا الشهر.

ودعمت أول دفعة من نتائج الربع الثاني من العام ثقة المستثمرين حيث خالفت توقعات الأداء الضعيف لقطاع الشركات في تلك الفترة نظرا لهبوط أسعار النفط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا بالمئة محققا مكاسب لليوم الرابع منذ استئناف التداول بعد عطلة عيد الفطر.

وتلقى المؤشر دعما من صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 3.4 بالمئة. وأعلن البنك المملوك جزئيا لكريدي أجريكول عن زيادة 3.2 بالمئة في الأرباح الفصلية متجاوزا التوقعات وعن خطط لدفع توزيعات أرباح للنصف الأول من العام أعلى من تلك التي دفعها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت قطر أكبر المكاسب مع صعود مؤشر بورصتها 1.7 بالمئة حيث عزز النمو القوي للأرباح الذي أعلنه بنك قطر الوطني أمس الثلاثاء معنويات المستثمرين.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول 1.8 بالمئة بعد يوم من إعلانه عن زيادة 16 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بفضل إدراج فاينانس بنك التركي في حساباته للمرة الأولى.