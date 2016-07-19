إعادة-أداء متفوق لبورصة قطر مجددا وسط تباطؤ إقليمي

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الثانية)

من أندرو تورشيا

دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر اليوم الثلاثاء بعدما اخترقت مستوى مقاومة فنية رئيسيا لكن أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة شهدت أداء ضعيفا مع هبوط أسعار النفط وتباين نتائج الشركات.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة إلى 10649 نقطة في ظل صعود واسع النطاق حيث حققت تسعة أسهم من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق مكاسب.

وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 3.9 بالمئة بعدما حقق البنك زيادة 13.7 بالمئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من العام ليصل إلى 562.6 مليون ريال (154.5 مليون دولار) متجاوزا متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لربح قدره 524.3 مليون ريال.

وهبط سهم البنك التجاري القطري في أوائل التعاملات بعدما استخدمت أناضول اندستري القابضة خيارا يعطيها الحق في بيع حصة الخمسة والعشرين بالمئة في الترناتف بنك التركي التي لا يملكها البنك القطري بالفعل لكن السهم أغلق مرتفعا 1.4 بالمئة.

وصعد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي اثنين بالمئة بعدما قال المصرف إن أرباح النصف الأول من العام ارتفعت إلى 443 مليون ريال من 438 مليون ريال قبل عام.

لكن سهم المتحدة للتنمية تراجع 1.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إن أرباحها في النصف الأول من العام هبطت إلى 332 مليون ريال من 557 مليون ريال.