قطر ومصر عند أعلى مستوى في شهور والبتروكيماويات تدعم السعودية

من سيلين أسود

دبي 8 أغسطس آب (رويترز) - أغلق سوقا الأسهم في قطر ومصر عند أعلى مستوياتهما في أشهر اليوم الاثنين مع صعود البورصات العالمية بينما تقدمت البورصة السعودية مدعومة بتعافي أسعار النفط.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 بالمئة إلى 10920 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر. وقفز سهم فودافون قطر ستة بالمئة في تداول كثيف غير معتاد بينما صعد سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في البلاد 2.3 بالمئة.

وتعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة مع صعود بعض أسهم الشركات المتوسطة. وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ثمانية بالمئة.

وزاد سهم بنك الخليج الأول 0.4 بالمئة لكن معظم أسهم البنوك الكبيرة الأخرى هبطت مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 بالمئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا في تعاملات هزيلة. وانخفض سهم أرابتك للإنشاءات 1.3 بالمئة بعدما صعد 3.4 بالمئة أمس الأحد.

وارتفع سهم أجيليتي الكويتية نحو واحد بالمئة لكنه أغلق مستقرا بعدما حققت شركة الخدمات اللوجستية زيادة 11 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 15 مليون دينار (50 مليون دولار) مقابل توقعات سيكو البحرين لربح قدره 13.7 مليون دينار.