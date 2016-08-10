بورصتا قطر ومصر ترتفعان لأعلى مستوى في أشهر والسعودية تتراجع

من سيلين أسود

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت سوقا الأسهم في قطر ومصر لأعلى مستوياتهما في أشهر اليوم الأربعاء في أعقاب صعود البورصات العالمية لكن البورصة السعودية تراجعت مع تبديد النفط لبعض مكاسبه الأخيرة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة إلى 10996 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وكانت الأسهم المنكشفة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من أكبر الرابحين مع صعود سهم مصرف الريان الإسلامي 2.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 بالمئة إلى 8292 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا بعدما تراجع 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر 3.7 بالمئة إلى 5.83 جنيه مصري بعدما هبط 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء عن زيادة 30 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 232.7 مليون جنيه (26.2 مليون دولار) لكن الإيرادات هبطت 3.2 بالمئة.

وزاد سهم بالم هيلز للتعمير 0.4 بالمئة بعدما تراجع 3.4 بالمئة يوم الثلاثاء في أعقاب نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني.

لكن سهم إيديتا للصناعات الغذائية هوى 8.8 بالمئة لتبلغ خسائره 17.1 بالمئة على مدى يومين. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني هبط 28 بالمئة على أساس سنوي.