الأسهم الخليجية ترتفع بعد صعود النفط والبورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في 13 شهرا

من سيلين أسود

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - ساهم ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي في دفع أسواق الأسهم الخليجية للصعود اليوم الأحد بينما هبطت البورصة المصرية من أعلى مستوياتها في 13 شهرا مع حذر المستثمرين بشأن الاتفاق المبدئي الذي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قروض.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة إلى 3567 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 16 أسبوعا. وارتفع سهم إعمار العقارية 3.5 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.7 في المئة.

لكن سهم داماك العقارية تراجع 0.4 في المئة بعدما سجلت شركة التطوير العقاري انخفاضا بلغ 37.4 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 886.8 مليون درهم (241 مليون دولار).

وهبط سهم أرابتك القابضة للبناء 1.3 في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة قدرها 186.4 مليون درهم في الربع الثاني في تحسن عن العام الماضي لكن ذلك جاء أسوأ من توقعات المجموعة المالية-هيرميس بخسارة قدرها 83.2 مليون دولار.

وانخفض سهم شعاع كابيتال بنحو 1.8 في المئة لكنه أغلق مستقرا بعدما قال بنك الاستثمار إنه سجل خسارة صافية بلغت 50.8 مليون درهم في الربع الثاني مقابل ربح قدره 1.7 مليون درهم قبل عام. وترجع الخسارة بشكل رئيسي إلى مخصصات تغطية خسائر إقراض الشركات الصغيرة.

وساهمت أسهم البنوك الكبيرة في دفع مؤشر بورصة قطر للصعود 0.9 في المئة إلى 11054 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في تسعة أشهر.

وارتفع سهم البنك التجاري القطري 2.6 في المئة وسهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة.