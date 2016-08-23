أسهم الخليج تنزل مع هبوط النفط لكنها تغلق فوق أدنى مستوياتها

من أندرو تورشيا

دبي 23 أغسطس آب (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء بعدما تراجع نزل برنت عن 49 دولارا للبرميل لكنها أغلقت فوق أدنى مستوياتها بكثير مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم القيادية في أواخر جلسة التداول.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.2 بالمئة عند 6096 نقطة بعدما تراجع أمس الاثنين 1.7 بالمئة.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 0.3 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة. وصعد سهم الإنماء طوكيو مارين للتأمين 1.5 بالمئة بعدما وافق البنك المركزي على أحد المنتجات الجديدة للشركة.

وأغلق مؤشر سوق دبي على هبوط طفيف بلغ 0.04 بالمئة عند 3534 نقطة وهو أعلى من أدنى مستوياته للجلسة 3511 نقطة.

وقفز سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية خمسة بالمئة وكان الأنشط تداولا في السوق. وأعلنت المجموعة يوم الاثنين عن خطط للتوسع من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك بحريني.

وأغلق سهم دريك آند سكل انترناشونال للإنشاءات مستقرا واحتل المركز الثاني بين الأسهم الأكثر نشاطا في السوق. وهبط السهم عشرة بالمئة منذ أعلنت الشركة في منتصف أغسطس آب عن خسارة كبيرة في الربع الثاني من العام.

وقال مسؤول تنفيذي كبير لدى دريك آند سكل لرويترز إن الشركة طلبت عروضا من مستشارين لمراجعة أنشطتها وإيجاد مستثمرين استراتيجيين.