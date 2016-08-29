بورصة قطر تتفوق على أسواق الخليج وتحركات طفيفة في بقية المنطقة

من سيلين أسود

دبي 29 أغسطس آب (رويترز) - سجلت بورصة قطر أداء أفضل من بقية أسواق منطقة الخليج اليوم الاثنين مدعومة بأسهم الشركات الكبيرة لكن أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة لم تشهد تغيرات تذكر مع هبوط جديد في أسعار النفط وتراجع الأسهم الآسيوية وهو ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن الشراء.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة لتبلغ مكاسبه 5.4 في المئة على مدى الشهر الأخير. وارتفع سهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة وسهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.5 في المئة.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة. وارتفع سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.3 في المئة إلى 4.09 درهم في تداول مكثف غير معتاد للجلسة الثانية على التوالي. وقفز السهم 7.5 في المئة على مدى الأسبوع الأخير ويتم تداوله الآن قرب متوسط قيمته العادلة البالغة 4.02 درهم وفق تقديرات ستة محللين في استطلاع لرويترز.

وسجلت أسهم شركات متوسطة أخرى أداء أفضل من السوق مع صعود سهم دبي باركس آند ريزورتس 1.9 في المئة وسهم الخليج للملاحة القابضة 2.7 في المئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة تحت ضغط أسهم البنوك الكبيرة. وانخفض سهم بنك الخليج الأول 0.4 في المئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 0.2 في المئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا عند 6071 نقطة مع تباين أداء أسهم شركات البتروكيماويات والبنوك. وقفز سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 5.5 في المئة لكن سهم المتقدمة للبتروكيماويات هبط 0.8 في المئة.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.4 في المئة بينما تراجع سهما مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري 0.6 في المئة لكل منهما.