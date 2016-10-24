الأسهم السعودية ترتفع مع اقتناص المستثمرين للصفقات ومصر تهبط

من سيلين أسود وأندرو تورشيا

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أغلقت سوق الأسهم السعودية مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين في أعقاب تعزيز بيع سندات دولية ضخمة الأسبوع الماضي من قبل الحكومة لمعنويات المستثمرين لكن الأسهم المصرية هبطت مجددا بعدما أثر نقص مزمن في الدولار سلبا على الثقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا بالمئة ليصعد بمكاسبه في آخر أربع جلسات إلى 6.2 بالمئة.

وتخلفت سوق الأسهم السعودية في الأداء عن أسواق المنطقة في وقت سابق من هذا العام في الوقت الذي أضر فيه انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف حكومية بالاقتصاد بشدة ولذا فقد يكون أمامها حاليا مجال للارتفاع مجددا.

وقال مدير محافظ يعمل من جدة "عند المستويات الحالية من غير المرجح أن يتبدد المزاج الإيجابي في السوق لكن المستثمرين بدأوا في اقتناص الصفقات."

وقفز سهم شركة اللجين السعودية المتخصصة في البتروكيماويات والصناعة 7.6 بالمئة بعدما قالت إنها ستوزع أرباحا بقيمة 0.5 ريال للسهم عن 2016 وهو أول توزيع نقدي للشركة منذ 1998.

وارتفعت أسهم جرير للتسويق إحدى أكبر شركات التجزئة السعودية 3.2 بالمئة بعدما قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العقيل لرويترز إن التراجع الحاد الذي شهده قطاع التجزئة قد يقترب من نهايته مضيفا "نعتقد أن التراجع الحاد قد انتهى بشكل أساسي أو سينتهي مع نهاية العام."

وانخفض سهم الشركة 45 بالمئة منذ بداية العام. وقال العقيل إن السهم رخيص للغاية وإنه لا يستبعد احتمال قيام الشركة بإعادة شراء بعض أسهمها لكنه شدد على أن ذلك مرهون بقرار مجلس الإدارة.