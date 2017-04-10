عزوف مؤسسي عن الأسواق العربية بسبب المخاطر السياسية وطاقة أبوظبي يتألق

من سيلين أسود

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في تعاملات منخفضة اليوم الاثنين مع إحجام صناديق المؤسسات عن المشاركة بفعل المخاطر الجيوسياسية لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) واصل صعوده بعدما زادت حكومة الإمارة حصتها في الشركة الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية.

كانت أسهم بنك أبوظبي الأول الذي أصبح الآن أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول تفوقت الأسبوع الماضي مع قيام صناديق الأسواق الناشئة بتعديل الأوزان في محافظها في ضوء الاندماج الذي أفرز البنك.

لكن سهم طاقة ارتفع 1.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر ومتقدما على معظم الأسهم الأخرى في المنطقة.

واجتذبت أسهم طاقة اهتماما منذ الأسبوع الماضي حينما زادت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في الشركة التي تتكبد خسائر إلى 74 بالمئة بعد أيام من منحها أرضا ربما تسهم في محو خسائرها.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة في أدنى حجم تداول يومي خلال أسبوع. وتراجع سهم إعمار العقارية الشركة المشدية لأعلى برج في العالم 0.5 بالمئة بينما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

وقال مدير صندوق بدبي "سيدفع الغموض بشأن ما سيحدث بين الولايات المتحدة وسوريا وتزايد هجمات الدولة الإسلامية في مصر كثيرا من مديري الصناديق إلى الابتعاد عن الأسهم حاليا."