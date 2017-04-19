أسهم شركات الأسمنت تهبط في السعودية وأرابتك يقفز في دبي

من سيلين أسود

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت الأسهم المرتبطة بقطاع البناء في السعودية أداء دون بورصة الرياض اليوم الأربعاء بفعل نتائج مالية ضعيفة للربع الأول من العام بينما قفز سهم أرابتك للبناء المتعثرة في دبي بعدما وافق المساهمون على خطة لإعادة هيكلة رأس المال.

وفي السعودية، تراجع سهم الأسمنت العربية خمسة في المئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 55 في المئة على أساس سنوي في صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار وهو ما عزته إلى هبوط المبيعات والأسعار.

وسجلت شركات أسمنت أخرى أيضا انخفاضا في خانة العشرات في الأرباح الفصلية ويقول محللون إن آفاق القطاع لا تبدو مبشرة. وقالت مصادر حكومية لرويترز هذا الأسبوع إن الحكومة بدأت في مراجعة مشروعات غير مكتملة لتجميد بعضها في إطار إجراءات لخفض النفقات.

لكن أسهم البنوك سجلت أداء قويا وهو ما ساعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية على الإغلاق مرتفعا 0.1 في المئة.

وصعد سهم البنك العربي الوطني 1.3 في المئة بعدما سجل المصرف زيادة 2.5 في المئة على أساس سنوي في صافي الربح الفصلي إلى 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) متجاوزا توقعات الأهلي كابيتال بربح قدره 631 مليون ريال.

وارتفع سهم البنك السعودي للاستثمار 2.4 في المئة بعدما سجل المصرف قفزة بلغت 64 في المئة في الأرباح الفصلية وهو ما أرجعه إلى زيادة العمولات الخاصة والرسوم من الخدمات المصرفية.

وجاءت النتائج المالية التي أعلنتها البنوك السعودية حتى الآن في معظمها مستقرة أو منخفضة عدا مصرفين كبيرين هما مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري. ورغم ذلك تجاوزت معظم النتائج توقعات المحللين.