أسهم البنوك تقود الأسواق العربية للارتفاع قبل شهادة يلين

من سيلين أسود

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - قادت أسهم البنوك أسواق الأسهم بالشرق الأوسط للارتفاع قليلا اليوم الثلاثاء قبل يوم من شهادة جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي ستكون محل متابعة لاستقاء موعد قيام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

تلقي يلين شهادتها نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس. وفي وقت سابق اليوم قال جون وليامز رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي إن من المنطقي توقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

معظم عملات دول الخليج العربية مربوطة بالدولار وأي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة تحاكيه غالبا السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وفي الدوحة ارتفعت معظم أسهم البنوك المدرجة مثل أكبرها بنك قطر الوطني الذي زاد سهمه 1.2 بالمئة. وارتفع المؤشر العام 0.4 بالمئة.

وفي الإمارات زاد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.6 بالمئة وبنك الاتحاد الوطني 0.4 بالمئة ليصعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة. وفي دبي ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة وصعد المؤشر العام 0.6 بالمئة.

وتباين أداء البنوك السعودية مع تحول تركيز بعض المستثمرين إلى النتائج الفصلية المقبلة. وصعد سهم البنك الأهلي التجاري ذو الثقل 0.2 بالمئة بعد أن زاد 1.4 بالمئة في وقت سابق من اليوم.

ويتوقع المحللون في الرياض المالية استقرار صافي ربح القطاع في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة حيث قد يستمر تأثر الأداء بتجنيب المخصصات وبسبب تراجع في الطلب على الائتمان. لكنهم توقعوا رغم ذلك بعض التحسن في هوامش التشغيل.