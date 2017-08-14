استثمار القابضة يهوي عند الإدراج بقطر ودبي تهبط بفعل النتائج

من سيلين أسود

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - هوى سهم أول شركة ذات ملكية عائلية تُدرج في بورصة قطر مع بدء تداوله اليوم الاثنين بينما ضغطت النتائج الضعيفة للشركات على بورصة دبي وتراجعت البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط سهم مجموعة استثمار القابضة القطرية 13 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي إلى 8.70 ريال. وبلغ حجم التداول نحو 3.3 مليون سهم وهو تقريبا ثلث إجمالي السوق. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع هبوط سهم داماك العقارية اثنين بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح للربع الثاني من العام بلغ 701.3 مليون درهم (190.9 مليون دولار) بانخفاض 20.9 بالمئة عن العام الماضي.

وهبط سهم دريك آند سكل انترناشونال 3.2 بالمئة بعدما سجلت شركة المقاولات خسارة صافية عائدة للمساهمين في الربع الثاني بلغت 182.7 مليون درهم (49.8 مليون دولار) وهو ما جاء أقل قليلا من خسارة قدرها 207.6 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة إنها أنهت خدمات رئيسها التنفيذي وائل علان ولم تسم رئيسا تنفيذيا جديدا.

وهوى سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية عشرة بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق رغم أن الشركة سجلت ربحا في الربع الثاني بلغ 30.2 مليون دولار ارتفاعا من 5.5 مليون دولار قبل عام.

وفي أبوظبي انخفض سهم الواحة كابيتال 2.2 بالمئة بعدما سجلت شركة الاستثمار هبوطا بلغ 26.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني العائد للمساهمين إلى 95.6 مليون درهم.