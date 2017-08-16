صعود معظم بورصات الشرق الأوسط ونزول قطر بعد بيانات

من أندرو تورشيا

دبي 16 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، بما فيها البورصة المصرية التي أنهت موجة من الخسائر استمرت ست جلسات، لكن أحجام التداول كانت هزيلة في غياب محفزات جديدة كبيرة للمستثمرين.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.9 في المئة وكان الأكثر نشاطا في السوق.

وهوى السهم 12.9 في المئة على مدى الجلستين السابقتين بعدما استحوذت الشركة على محافظ استثمارية للبنى التحتية في أفريقيا والشرق الأوسط بقيمة 1.2 مليار دولار وجرى تمويل الاستحواذ من خلال زيادة لرأس المال بقيمة 315 مليون دولار ليرتفع رأس المال الصادر والمدفوع إلى 975 مليون دولار، مما يضعف حصص مساهمي الأقلية.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية، ثاني أكثر الأسهم نشاطا في السوق، 1.2 في المئة بعدما هبط 4.3 في المئة أمس الثلاثاء حينما أظهرت نتائج أعمال الشركة تكبدها خسارة صافية في الربع الثاني من العام بلغت 2.29 مليار درهم (624 مليون دولار) نظرا لتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية أخطاء محاسبية سابقة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة مع صعود سهم دانة غاز 5.1 في المئة بعدما سجلت الشركة قفزة نسبتها 71 في المئة في الربح الفصلي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة. وكانت الغالبية العظمى من الأسهم العشرة الأكثر نشاطا في السوق من الأسهم الصغيرة مثل سهم أمانة للتأمين التعاوني الذي صعد 5.3 في المئة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة مسجلا أسوأ أداء في المنطقة. وأظهرت بيانات يوليو تموز الرسمية التي نشرت أمس الثلاثاء أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول عربية على قطر لم تؤد إلى ارتفاع كبير في التضخم الكلي، لكنها دفعت أسعار الغذاء للصعود وسرعت وتيرة الهبوط في أسعار العقارات.

وانخفض سهم ازدان القابضة للتطوير العقاري 2.7 في المئة وسهم مجموعة استثمار القابضة 3.4 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة مع صعود سهم المصرية للاتصالات 2.2 في المئة إلى 11.80 جنيه مصري، محققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعدما سجلت الشركة نتائج فصلية قوية.

وأبقت نعيم للوساطة على تقييمها لسهم المصرية للاتصالات عند توصية ”بالشراء“ مع سعر مستهدف قدره 16.20 جنيه مصري.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 7128 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 3589 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 4497 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 1.2 في المئة إلى 9022 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 13149 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6854 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 1311 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 4913 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)