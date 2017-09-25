لمحة-سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقفز 32 بالمئة في 5 جلسات

0925 جمت -

* سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقفز بنحو 32 بالمئة في خمس جلسات إلى 13.64 جنيه.

* سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل اليوم أعلى مستوياته منذ 108 أشهر مع اختفاء عروض البيع من على السهم.

* يملك مصرف أبوظبي الإسلامي 50 بالمئة من أسهم البنك وشركة الإمارات الدولية للاستثمار عشرة بالمئة.

* سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يحتل رابع أعلى قيم تداول في بورصة مصر اليوم حتى الساعة 0928 بتوقيت جرينتش ويقفز بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.

* إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية يقول لرويترز ”أعلى مستوى للسهم خلال السنوات الماضية كان عند عشرة جنيهات لكن كسر هذا المستوى ثم المستوى التاريخي عند 12 جنيها فتح الطريق أمام السهم لاستهداف مستويات 14.35 ثم 15 جنيها“.

* فاروس للوساطة في الأوراق المالية قالت في مذكرة بحثية اليوم للمستثمرين إن سهم مصرف أبوظبي يتداول عند مضاعف ربحية يبلغ ثلاثة مرات حتى 2018 وعند مضاعف قيمته الدفترية 0.85 مرة حتى 2018 مع توقعات بأن تصل نسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 31 بالمئة.

* فاروس أبقت على توصيتها بزيادة الوزن (في السهم).

* لم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمصرف للحصول على تعقيب عن أسباب الارتفاع الكبير في سعر السهم في فترة زمنية قصيرة.

* المؤشر الرئيسي لبورصة مصر يرتفع 0.38 بالمئة ليصل إلى 13658.7 نقطة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)