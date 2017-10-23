الأهلي التجاري وموبايلي يدفعان الأسهم السعودية للهبوط وإعمار يضغط على سوق دبي

من عزيز العيقوبي

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفعت أسهم البنك الأهلي التجاري وشركات الاتصالات مؤشر البورصة السعودية الرئيسي للتراجع اليوم الاثنين في حين أثقل سهم إعمار العقارية كاهل سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي.

وتراجع المؤشر السعودي 1.3 بالمئة إلى 6886 نقطة بفعل قطاعي البنوك والتأمين بعد أن أعلن الأهلي التجاري نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 8.4 بالمئة بما يقل نحو خمسة بالمئة عن تقديرات المحللين. وهبط السهم 4.8 بالمئة.

وانخفض سهم بنك الجزيرة واحدا بالمئة رغم إعلان البنك ارتفاع صافي ربح الربع الثالث 41 بالمئة ليصل إلى 228 مليون ريال. وتراجع سهم البنك الأول 3.4 بالمئة. وكان سهم مصرف الإنماء الأكثر تداولا وأغلق منخفضا 2.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات التأمين السعودية أيضا حيث نزل سهم متلايف ايه.آي.جي العربي للتأمين التعاوني 1.7 بالمئة وفقد سهم ملاذ للتأمين 3.7 بالمئة.

وقال جاسم الجبران محلل سوق الأسهم لدى الجزيرة كابيتال في الرياض ”الأهلي التجاري من أوائل الأسهم التي أثرت في المؤشر السعودي، جميع البنوك وشركات التأمين الأخرى إنما اقتفت أثره.“

وانحدر سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 7.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة اليوم عن خسائر في الربع الثالث وألقت باللوم في انكماش سوق الاتصالات على قرار تسجيل بصمات الأصابع مع شرائح خطوط الهاتف بدءا من العام الماضي.

وقال الجبران ”المستثمرون الأفراد يمثلون نحو 90 بالمئة من السوق ويميلون إلى التفاعل الفوري مع الأنباء.“

وفقد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة بعد أن فقد 2.1 بالمئة أمس الأحد إثر قول الشركة إنها تتوقع بيع 20 بالمئة من وحدتها المحلية إعمار للتطوير الشهر القادم في طرح عام أولي.

كانت إعمار قالت في السابق إنها ستطرح ما يصل إلى 30 بالمئة من الوحدة وتوزع الحصيلة على مساهمي الشركة الأم. ولم تذكر الشركة يوم الأحد لماذا أصبح من المتوقع بيع 20 بالمئة فقط.

وتراجع سهم جي.اف.اتش المالية 3.5 بالمئة في معاملات كثيفة بعد ارتفاعه يوم الأحد عندما وافقت هيئة السوق الإماراتية على إدراج المصرف الخليجي التجاري البحريني بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي. وتملك جي.اف.اتش 47 بالمئة من الخليجي وترغب منذ فترة في إدراج البنك بدبي.

لكن سهم دريك آند سكل ارتفع 2.5 بالمئة وكان الأنشط في السوق مما قلص الخسائر في دبي.

وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمئة بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي وصل الدوحة يوم الأحد، إنه لا توجد فرصة تذكر لتحقيق انفراجة على طريق رفع العقوبات التي تفرضها السعودية وحلفاؤها على قطر.

ونزل سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الشرق الأوسط، 1.1 بالمئة. وهبط سهم البنك الأهلي القطري 7.7 بالمئة.

وفي مصر صعد المؤشر الرئيسي 1.2 بالمئة مع ارتفاع سهم جهينة للصناعات الغذائية 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي الربح المجمع العائد للمساهمين 12 بالمئة في الربع الثالث. كانت أرباح الشركة تراجعت في النصف الأول من السنة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 1.7 بالمئة إلى 6886 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 3618 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4499 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8158 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 13870 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6622 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1287 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5033 نقطة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)