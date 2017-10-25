لمحة-صعود بورصة السعودية صباحا بدعم من أسعار النفط وأسهم البتروكيماويات

0712 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2% إلى 6898.49 نقطة بدعم من أسعار النفط وأسهم البتروكيماويات.

* أسعار النفط سجلت أعلى مستوياتها أمس الثلاثاء منذ 4 أسابيع.

* أسهم سابك تكسب 0.36% وينساب 0.04% وكيان 0.57% وبترورابغ 0.66% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.26%.

* أسهم سبكيم تصعد 1.47% بعد تحولها للربحية في الربع/3.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.62% وسامبا 0.4% وصافولا 1% والمراعي 0.44% وموبايلي 0.79% واتحاد عذيب 1.83%.

* أسهم زين تكسب 0.14% بعد تحولها للربحية في الربع/3 وتوصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لإطفاء خسائر بنحو 2.2 مليار ريال. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)