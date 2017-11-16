البورصة السعودية تغلق مستقرة وبورصة قطر تتعافى من أدنى مستوى في 6 سنوات

من أندرو تورشيا

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أغلقت البورصة السعودية مستقرة اليوم الخميس بدعم من مشتريات يبدو أنها من صناديق مرتبطة بالحكومة، بينما تعافت بورصة قطر من أدنى مستوياتها في ست سنوات مع صعود الأسهم القيادية.

وظل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا في معظم جلسة التداول وتراجع في إحدى المراحل بنحو 0.9 بالمئة قبل أن يشهد موجة شراء قوية في الدقائق العشرين الأخيرة للتعاملات، وهو ما مكنه من أن يغلق مرتفعا 0.02 بالمئة. وتكرر هذا النمط يوميا تقريبا منذ أعلنت الحكومة عن حملة شاملة على الفساد قبل أسبوعين.

وهوى سهم دار الأركان للتطوير العقاري 9.6 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وشهد السهم تقلبات على مدى أسبوع في أحجام تعاملات كبيرة بعدما أعلنت الشركة عن أرباح فصلية قوية.

وانخفض سهم مجموعة الطيار للسفر، ومؤسسها من بين المحتجزين في التحقيق المتعلق بالفساد، 4.3 بالمئة. وهبط السهم 28 بالمئة في الأسبوعين السابقين.

لكن سهم البنك السعودي الفرنسي ارتفع 3.7 بالمئة. وقال المصرف أمس الأربعاء إنه أنهى خدمات الرئيس التنفيذي باتريس كوفينيي وسيعين بدلا منه ريان بن محمد فايز الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا للصناعات الغذائية.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.3 في المئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مع تعافي الأسهم القيادية. وصعد سهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة وسهم بروة العقارية 3.4 في المئة.

لكن سهم ازدان العقارية واصل هبوطه بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفه إلى عالي المخاطر في وقت سابق هذا الأسبوع، مشيرة إلى ضعف سوق العقارات. وهبط السهم ستة في المئة اليوم لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى 59 في المئة.

وفي الكويت، قفز سهم المال للاستثمار 17.7 في المئة بعدما قالت الخير الوطنية إنها تعتزم بيع حصتها بأكملها في المال.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.4 في المئة.

وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.3 بالمئة. وهبط سهم العربية لحليج الأقطان 3.7 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.02 في المئة إلى 6913 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 3460 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 4328 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 7826 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 13847 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6309 نقاط.

البحرين.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 1270 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 5106 نقاط. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)