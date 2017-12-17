بورصات الشرق الأوسط ترتفع وأسهم البناء تدعم السعودية قبل إعلان الموازنة

من أندرو تورشيا

دبي 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في تعاملات هادئة اليوم الأحد، وتلقت البورصة السعودية دعما من أسهم شركات التشييد ومواد البناء قبل إعلان الموازنة العامة للمملكة لعام 2018 هذا الأسبوع.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء 7.6 بالمئة في أنشط تعاملاته منذ يناير كانون الثاني. وارتفع سهم أسمنت نجران 4.5 بالمئة، حيث جاءت أسهم ست شركات منتجة للأسمنت بين أفضل عشرة أسهم أداء في السوق بجانب سهم الخضري.

ومن المتوقع أن تشهد الموازنة السعودية، المقرر إعلانها يوم الثلاثاء، توسعا محدودا وأن تشمل زيادة في الإنفاق على البنية التحتية بعد تقشف استمر عامين.

وتراجع سهم دار الأركان العقارية، أكثر الأسهم تداولا في البورصة، 3.6 بالمئة بعد صعوده في الأسابيع الماضية.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع صعود سهم دريك آند سكل للبناء، التي تعمل في السعودية، بنسبة 1.4 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.4 بالمئة بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة يوم الخميس. وارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.7 بالمئة.

ورفعت بنوك مركزية خليجية، تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، أسعار الفائدة بعدما رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء الماضي.

لكن الكويت لم تشدد سياستها النقدية، وعزت ذلك إلى رغبتها في دعم النمو الاقتصادي. وتدير الكويت عملتها الدينار مقابل سلة عملات يشكل الدولار نسبة كبيرة منها، وهو ما يمنحها المزيد من المرونة في السياسة النقدية.

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.3 بالمئة في الوقت الذي قفز فيه سهم غاز مصر، التي تتولى أعمال الهندسة والصيانة المتعلقة بالغاز الطبيعي، بنسبة عشرة بالمئة.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركة من الأعمال المرتبطة بحقل الغاز المصري العملاق ظُهر، الذي بدأ فيه الإنتاج التجريبي هذا الشهر.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقعت شركة غاز مصر إيرادات قدرها 2.61 مليار جنيه (146 مليون دولار) وأرباحا صافية بقيمة 24.6 مليون جنيه في 2018، مقارنة مع إيرادات قدرها 1.10 مليار جنيه وخسارة صافية 57 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

والأسواق في قطر والبحرين مغلقة بسبب عطلات عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7093 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3366 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4349 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 14717 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6356 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5076 نقطة.