بورصة قطر تواصل الصعود وتحركات محدودة في أسواق الأسهم الخليجية الأخرى

من أندرو تورشيا

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - واصلت بورصة قطر صعودها من أدنى مستوياتها في حوالي ست سنوات اليوم الخميس، بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تحركات محدودة، في ظل غياب محفزات جديدة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة، مع صعود سهم فودافون قطر 2.6 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.1 في المئة.

وشهد المؤشر هبوطا حادا في الأشهر حتى منتصف ديسمبر كانون الأول، بعدما فرضت أربع دول عربية مقاطعة اقتصادية على الدوحة. لكن علامات على أن الضرر أقل مما كان يخشاه بعض المستثمرين وخطة ميزانية حكومية داعمة للعام 2018 أعلنت الاسبوع الماضي، تساعد الآن في تعافي السوق.

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي نشرت اليوم الخميس أن تدفقات الودائع الأجنبية من البنوك القطرية إلى الخارج، وهي إحدى نتائج المقاطعة، شهدت المزيد من التباطؤ في نوفمبر تشرين الثاني بعدما استنزفت الدول الأربع الأموال المتبقية التي يمكن سحبها.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا. كان المؤشر ارتفع تحسبا لميزانية حكومية توسعية لعام 2018 أعلنت هذا الأسبوع، لكن صعوده توقف منذ ذلك الحين، مع استيعاب السوق بشكل كبير للأنباء الجيدة في الميزانية.

لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قفز 6.6 بالمئة في أكثف تداول له منذ مايو أيار، بعدما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الجزء الذي تم توسعته في مجمعها للبتروكيماويات سيبدأ التشغيل في الربع الأول من 2018.

وانخفض مؤشر سوق سوق دبي 0.1 في المئة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 1.4 في المئة الذي كان الأكثر نشاطا في السوق.

وواصل سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني، الذي أدرج في دبي يوم الثلاثاء، صعوده الحاد ليقفز 15 بالمئة في تداول هزيل للغاية إلى 1.47 درهم. وارتفع سهم البنك المدرج في البحرين 8.6 بالمئة إلى 0.127 دينار، وهو ما يعادل 1.24 درهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. نزل المؤشر 0.04 في المئة إلى 7210 نقاط.

دبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 3365 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4349 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 8621 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 14669 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 6414 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 1281 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 5063 نقطة.