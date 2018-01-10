تباين بورصات الخليج وقطر تواصل الصعود بفعل مشتريات الأجانب

من أندرو تورشيا

دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية في نطاقات ضيقة اليوم الأربعاء، لكن بورصة قطر ارتفعت لخامس جلسة على التوالي بفعل مشتريات من مستثمرين أجانب يسعون إلى توزيعات أرباح مغرية.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة في تداول نشط. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما قطرية أكثر مما باعوا بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تعلن الشركات القطرية توزيعات الأرباح السنوية في الأسابيع القليلة القادمة، ولذلك يعمد بعض المشترين إلى زيادة مراكزهم. وأكدت أيضا بيانات في الأسابيع الماضية أن الحصار المفروض على قطر من أربع دول عربية أخرى لم يسبب أضرارا تذكر لاقتصاد البلاد، وأن النمو يتعافى.

وقفز سهم المتحدة للتنمية 5.2 في المئة، وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق.

وارتفع سهم أعمال 3.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وصعد السهم 2.4 في المئة أمس الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة عن خطط لوحدة تابعة لها لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج أسلاك النحاس وقضبان الألمنيوم وبكرات الكابلات.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مدعوما بأسهم البتروكيماويات التي حققت مكاسب بفعل صعود خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته في عامين ونصف العام عند 69.29 دولار للبرميل. وارتفعت أسهم 13 من 14 شركة مدرجة في القطاع.

وقفز سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 5.6 بالمئة في تداول مكثف. وارتفع السهم هذا الأسبوع بفعل أنباء عن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروعها للتوسعة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة. وارتفع سهم ديار للتطوير، وهو من أسهم الفئة الثانية، 3.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

لكن سهم الاتحاد العقارية هبط واحدا بالمئة في تداول نشط بعدما قالت الشركة إنها في المرحلة الأخيرة من بيع كامل حصتها في إيميكول لخدمات التبريد المركزي. ولم تذكر الاتحاد على وجه التحديد كيف ستستخدم حصيلة البيع، مكتفية بالقول إنها ستعزز تركيزها على عملياتها الأساسية والاستثمار في قطاعات جديدة.

وفي البحرين، قفز سهم الإثمار القابضة 6.5 في المئة بعدما قالت الشركة إنها نالت موافقة مصرف البحرين المركزي على إدراج أسهمها في دبي.

وصعد سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني 0.9 في المئة. وشهد السهم ارتفاعات كبيرة بعد إدراجه في دبي الشهر الماضي.

وفي البورصة المصرية ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مع صعود سهم جي.بي أوتو 5.5 في المئة، بعدما قالت الشركة إن العليان السعودية للاستثمار اشترت 1.19 مليون من أسهمها لترفع حصتها إلى 5.05 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7300 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 3499 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4580 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 9048 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 15193 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6525 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 1318 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 5100 نقطة.