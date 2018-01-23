صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية وسهم إعمار يدفع بورصة دبي للتراجع

من أندرو تورشيا

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء مع صعود سهم أعمال في قطر، لكن سهم إعمار العقارية القيادي دفع بورصة دبي للهبوط بعد تداوله بدون أحقية في توزيعات الأرباح.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة في تداول نشط مع صعود سهم أعمال 4.8 في المئة، بعدما قالت الشركة إن وحدة تابعة لها أنفقت نحو 179.5 مليون ريال (49.3 مليون دولار) على شراء أصول سكنية في الدوحة، في صفقة ستدعم إيرادات الوحدة بنحو 9 في المئة سنويا.

ودفع ذلك أسهم شركات أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري للارتفاع، مع صعود سهم بروة العقارية 1.5 بالمئة وسهم المتحدة للتنمية 2.6 في المئة.

لكن مؤشر سوق دبي تراجع 0.7 بالمئة مع هبوط سهم إعمار العقارية 5.8 في المئة. وكان أمس الإثنين آخر يوم للمساهمين في أحقية الحصول على توزيعات أرباح خاصة مرتبطة بإدراج إعمار للتطوير.

ورغم ذلك، سجلت معظم الأسهم الأخرى في سوق دبي أداء قويا، مع تجاوز الأسهم الرابحة لتلك التي منيت بخسائر بواقع 22 إلى تسعة. وزاد سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 3.4 بالمئة وسهم أرابتك للبناء 3.5 بالمئة.

وتباينت أسهم شركات عقارية أخرى في الإمارة، مع صعود سهم الاتحاد العقارية 2.3 بالمئة وسهم ديار للتطوير 1.9 بالمئة، لكن سهم داماك العقارية انخفض 0.3 في المئة.

وارتفع سهم شعاع كابيتال 1.8 بالمئة مع تأكيد الشركة تقارير صحفية بأنها تتفاوض على استحواذ محتمل لشركة أموال الدولية للاستثمار المدرجة في الكويت. وزاد سهم أموال 0.2 بالمئة في تداول نشط غير معتاد، بعدما قفز 20 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب لبعض الأسهم القيادية. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 1.1 في المئة.

لكن سهم كيان السعودية للبتروكيماويات هبط 2 بالمئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 220.3 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل ربح قدره 91.6 مليون ريال قبل عام.

وفي الكويت، تراجع سهم بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 0.9 في المئة بعدما جاءت أرباح البنك في الربع الأخير من العام الماضي متوافقة مع التوقعات، بينما جاء اقتراحها لتوزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية مماثلا للعام السابق. وارتفع السهم 2.1 بالمئة أمس الإثنين ترقبا للنتائج المالية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 7494 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 3479 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4644 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 9255 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 15197 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6630 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 1334 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل 0.2 في المئة إلى 4978 نقطة.