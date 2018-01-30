البورصة السعودية ترتفع مع قرب إنتهاء حملة على الفساد، وأداء ضعيف لأسواق المنطقة

من أندرو تورشيا

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء حيث لمحت الحكومة إلى أنها بصدد إنهاء حملتها على الفساد، بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط أداء ضعيفا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.8 بالمئة في تعاملات نشطة بعد إعلان الحكومة الذي جاء في أواخر جلسة التداول. وقال بيان للنائب العام إن هناك 56 شخصا محتجزون الآن في إطار الحملة، انخفاضا من 100 شخص الأسبوع الماضي، وإن السلطات حققت هدفها في جمع 100 مليار دولار في تسويات مالية مع المحتجزين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستحصل سريعا على تدفقات من السيولة النقدية، حيث أن معظم التسويات تتضمن عقارات أو أصول أخرى غير سائلة.

ورغم ذلك قد تتيح التسويات للرياض المزيد من الموارد للإنفاق على النمو الاقتصادي هذا العام، ورحب المستثمرون بأنباء قرب إنتهاء الحملة على الفساد التي أقلقت مجتمع الأعمال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة. وقفز سهم الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) 5.7 بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 30.7 مليون ريال (8.2 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسارة قدرها 69.7 مليون ريال قبل عام.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة مع ترجع سهم بنك دبي الإسلامي 4.6 بالمئة. ودعا مجلس إدارة البنك إلى اجتماع سنوي للجمعية العمومية في 21 فبراير شباط للموافقة على زيادة مقترحة لرأس المال من خلال إصدار ما يصل إلى 1.65 مليون سهم جديد. ولدى البنك حاليا 4.9 مليون سهم.

وقفز سهم الإثمار القابضة البحرينية، الذي أدرج في دبي أمس الإثنين، بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المئة إلى 0.87 درهم في تداول مكثف. وصعد سهم الشركة المدرج في البحرين 10.3 بالمئة إلى 21.5 سنت أمريكي أو 0.77 درهم.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.3 بالمئة مع تراجع سهم الخليج الدولية للخدمات، التي تورد منصات الحفر النفطي، خمسة في المئة. وسجل السهم صعودا حادا في الشهرين السابقين مع ارتفاع أسعار النفط.

لكن سهم البنك التجاري القطري زاد 0.7 في المئة إلى 28.40 ريال بعدما قفز صافي الربح السنوي للمصرف 21 في المئة.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 7631 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 3440 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4639 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 9328 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 15316 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 6664 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 1352 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 5008 نقاط.