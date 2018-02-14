أداء أفضل لبورصتي قطر والكويت وسط تباين أسواق الأسهم في الشرق الأوسط

من أندرو تورشيا

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين من المؤسسات على شراء الأسهم التي تخلفت عن صعود السوق مؤخرا، بينما دعمت مكاسب أسهم المضاربات من الفئة الثانية بورصة الكويت.

وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.8 بالمئة مع صعود سهم ازدان القابضة للتطوير العقاري، الذي كان يجري تداوله قرب أدنى مستوياته في شهرين، 3.9 في المئة بينما ارتفع سهم الخليج للمخازن 1.4 في المئة.

وصعد سهم صناعات قطر في أوائل التعاملات، لكنه أغلق مستقرا بعدما سجلت الشركة صافي ربح سنوي بلغ 3.32 مليار ريال (912 مليون دولار)، ارتفاعا من 2.96 مليار ريال في 2016، وزادت توزيعات الأرباح النقدية السنوية المقترحة إلى خمسة ريالات للسهم من أربعة ريالات.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المحليين من المؤسسات اشتروا مجددا أسهما قطرية أكثر مما باعوا بفارق كبير.

وارتفع المؤشر العام لسوق الكويت 1.6 في المئة مدعوما بأسهم المضاربة، مع صعود سهم إدارة الأملاك العقارية 20 بالمئة وسهم هيومن سوفت 9.8 بالمئة. وزاد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.3 بالمئة فقط.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع هبوط سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 7.1 في المئة، بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 181.7 مليون ريال (48.45 مليون دولار) وهو أكثر من ضعفي خسارتها قبل عام، بفعل انخفاض عدد العملاء. وجاءت الخسارة متوافقة مع تقديرات المحللين.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.2 في المئة بعدما تراجع صافي الربح السنوي للشركة بمقدار النصف تقريبا، وخفض مجلس إدارتها توزيعات الأرباح النقدية السنوية المقترحة إلى 8.7 في المئة من عشرة في المئة في 2016.

لكن سهم أرابتك القابضة للبناء زاد 2.9 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح سنوي بلغ 123.1 مليون درهم (33.5 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 3.41 مليار درهم قبل عام، متوافقة تقريبا مع توقعات المحللين.

وارتفع سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.3 بالمئة إلى 4.50 درهم. وقفز السهم 7.3 في المئة في الجلسة السابقة بعدما سجلت الشركة زيادة 25 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 165 مليون درهم (45 مليون دولار)، متجاوزة تقديرات سيكو البحرين لربح قدره 115 مليون درهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7420 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 3336 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 4589 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 9061 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 14806 نقاط.

الكويت.. صعد المؤشر 1.6 في المئة إلى 6777 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 1342 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.04 في المئة إلى 5006 نقاط.