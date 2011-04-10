أمير الكويت يخصص 19 مليون دينار لدعم أعلاف الماشية

الكويت 10 ابريل نيسان (رويترز) - أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتخصيص 19 مليون دينار (68.7 مليون دولار) لدعم أعلاف الماشية.

وقال روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن أمير البلاد "أمر بتخصيص المبالغ اللازمة لتقديم الدعم المطلوب لأعلاف الماشية وذلك حرصا على دعم مربي الماشية."

وأشار الروضان إلى أن الهدف من هذه الخطوة مساعدة مربي الماشية في مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف العالمية التي جاءت بسبب الفيضانات والعوامل الطبيعية وموجات الجفاف التي تعرضت لها الدول المنتجة للأعلاف وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأعلاف.

واضاف أن الدعم يتعلق بالسنة المالية الحالية 2011 -2012 مبينا أن الجهات المعنية سوف تبدأ في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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