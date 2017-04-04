كونا: تشكيل مجلس إدارة جديد للخطوط الكويتية برئاسة سامي الرشيد
الكويت 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للخطوط الجوية الكويتية الحكومية برئاسة سامي فهد الرشيد بدلا من رشا الرومي.
جاء ذلك في خدمة الرسائل النصية للوكالة دون مزيد من التفاصيل.
وسامي فهد الرشيد شخصية نفطية مرموقة وشغل سابقا رئاسة شركتي البترول الوطنية الكويتية ونفط الكويت. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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