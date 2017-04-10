وزير النفط الكويتي يعلن توقيع اتفاقية الشراكة لمصفاة الدقم مع عمان

الكويت 10 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة لإنشاء مصفاة الدقم مع سلطنة عمان اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المرزوق قوله "تم توقيع اتفاقيتي الشراكة وشراء الأسهم بين كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية بما يخص شركة الشراكة في هذا المشروع في مسقط اليوم."