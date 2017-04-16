أجيليتي الكويتية تطور مستودعات جديدة تكلفتها 70 مليون دينار

الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد إنها تنوي تطوير مجموعة جديدة من مستودعات التخزين ضمن الأراضي التي تديرها حاليا في الكويت بتكلفة قدرها 70 مليون دينار (230 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن المساحة الكلية للمستودعات الجديدة تبلغ نحو 900 ألف متر مربع وتقام خلال ثلاث سنوات بعائد يبلغ حوالي 15 بالمئة.

وأضاف البيان "سيتم تطوير هذه الأراضي تدريجيا وبناء على الطلب لتلبية احتياجات العملاء."

وأوضح البيان أن قيمة هذا الاستثمار سوف تظهر في البيانات المالية للشركة تدريجيا تزامنا مع فترة التطوير.