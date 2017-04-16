Wed 9 Aug 2017 | 14:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أجيليتي الكويتية تطور مستودعات جديدة تكلفتها 70 مليون دينار

Sun Apr 16, 2017 6:21am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد إنها تنوي تطوير مجموعة جديدة من مستودعات التخزين ضمن الأراضي التي تديرها حاليا في الكويت بتكلفة قدرها 70 مليون دينار (230 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن المساحة الكلية للمستودعات الجديدة تبلغ نحو 900 ألف متر مربع وتقام خلال ثلاث سنوات بعائد يبلغ حوالي 15 بالمئة.

وأضاف البيان "سيتم تطوير هذه الأراضي تدريجيا وبناء على الطلب لتلبية احتياجات العملاء."

وأوضح البيان أن قيمة هذا الاستثمار سوف تظهر في البيانات المالية للشركة تدريجيا تزامنا مع فترة التطوير.

(الدولار = 0.3048 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 