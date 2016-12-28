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وزير النفط العراقي يقول الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز

Wed Dec 28, 2016 1:14pm GMT
 
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الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قوله اليوم الأربعاء إن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي. ‭‭ ‬‬واعتبر الوزير الذي يزور الكويت حاليا أن مشروع إمداد الكويت بالغاز ليس جديدا ويتضمن توريد نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا متوقعا أن يرى هذا المشروع النور "قريبا جدا."

جاءت تصريحات اللعيبي بعد مباحثات أجراها مع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان لاستكمال دراسة هذا المشروع والإطار العام للاتفاقية الخاصة به والطرق الفنية المناسبة.

وأوضح اللعيبي أن المشروع سيبدأ بتزويد الكويت بخمسين مليون قدم مكعبة يوميا ثم ترتفع الكمية إلى 100 مليون ثم إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا مشيرا إلى أن المشروع واجه "بعض الصعوبات" دون الخوض في تفاصيل. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 