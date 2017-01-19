إعادة-وزير المالية الكويتي: ميزانية 2017-2018 ستتضمن نموا في الإنفاق

(لضبط خطأ طباعي في الفقرة الثالثة)

الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في مقابلة مع تلفزيون العربية إن من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق.

وقال الوزير في المقابلة التي أجريت معه في دافوس وبثت اليوم الخميس "نعم نعتقد أن الميزانية (للسنة المالية المقبلة) سيكون فيها نمو في حجم الإنفاق. نتمنى أن نحافظ على قدرتنا في الإنفاق الرأسمالي وزيادته."

وتوقع الصالح أن يكون عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2016-2017 "أقل بكثير من المقدر".