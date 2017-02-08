كيبكو الكويتية تستعد لإصدار سندات جديدة تصل إلى 500 مليون دولار وتجدد سندات قائمة

الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأربعاء إنها بصدد البدء بالعرض الترويجي لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار خارج الكويت.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن مدة هذه السندات ستكون عشر سنوات وهي تأتي "ضمن مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسط الأجل باليورو .. بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار."

وأضاف البيان أن كيبكو اختارت بنك اتش.إس.بي.سي لينوب عنها في عرض شراء سندات قائمة بمبلغ 500 مليون دولار تم إصدارها في سنة 2014 "بفائدة كوبون 4.8 في المئة وتستحق في العام 2019."