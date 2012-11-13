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انخفاض الفائض التجاري للكويت إلى 23 مليار دولار في الربع/2

Tue Nov 13, 2012 1:32pm GMT
 
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13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك
المركزي الكويتي اليوم الثلاثاء أن فائض التجارة الخارجية للكويت
انخفض إلى 6.61 مليار دينار (23.4 مليار دولار) في الفترة بين
ابريل نيسان ويونيو حزيران من 7.26 مليار دينار في الربع السابق.
    
التجارة الخارجية للكويت  الربع/2-2012  الربع/1-2012 
الربع/2-2011
بالمليار دينار
الصادرات                8.511         9.079         7.202
صادرات النفط            7.955         8.485         6.731
الواردات                1.902         1.822         1.650
الفائض                  6.610         7.257         5.552
    
التغيرات السنوية بالدينار
الصادرات الاسمية         18.2%          45.8%         41.1%
الواردات الاسمية         15.3%          12.8%        -36.1%
    
    ملحوظة: أرقام صادرات النفط هي تقديرات للبنك المركزي.
التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من واقع البيانات
الرسمية.
    (الدولار = 0.2823 دينار كويتي)

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي -
هاتف 0020225783292)
 