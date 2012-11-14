الكويت مستعدة لإعادة طلبتها من الأردن

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبدت الكويت اليوم الاربعاء استعدادها لإعادة طلبتها الدارسين في الأردن بسبب الاحتجاجات التي اندلعت هناك ليلة أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن حمد الدعيج سفير الكويت في عمان قوله إن السفارة مستعدة "لتسهيل كافة سبل العودة إلى دولة الكويت" للراغبين من هؤلاء الطلبة في العودة لبلادهم.

وتفجرت أمس احتجاجات في العاصمة الأردنية عمان ومدن الأقاليم بعد ان خفضت الحكومة دعم الوقود في خطوة لضمان الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي لكنها أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ونزل أكثر من ألف شخص إلى الشوارع في العاصمة عمان في وقت متأخر يوم الثلاثاء واندلعت احتجاجات أصغر في عدة مدن بالأقاليم بعد ان قالت جماعات إسلامية وعشائرية معارضة إنها ستقوم بتظاهرات.

وردد مئات المحتجين هتافات مناهضة للملك عبد الله وأجهزة الاستخبارات القوية وهي شعارات تستهدف الملك شخصيا ولم يسمع بها قبل موجة من الاحتجاجات تستلهم ثورات الربيع العربي أصابت المملكة أوائل العام الماضي.