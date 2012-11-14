موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

جيلان بينار(تركيا) 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قصفت طائرة حربية سورية بلدة رأس العين قرب الحدود التركية لليوم الثالث اليوم الأربعاء في الوقت الذي واصلت فيه قوات الرئيس بشار الأسد غاراتها الجوية لإجبار مقاتلي المعارضة على الخروج من البلدة.

جيلان بينار(تركيا) - قال مراسلو رويترز انهم سمعوا أزيز مقاتلات تركية نفاثة قرب الحدود السورية اليوم في ثالث يوم من القصف الجوي السوري لبلدة رأس العين السورية الحدودية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

بيرث(أستراليا) - رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم بتشكيل ائتلاف جديد للمعارضة السورية واعتبرته خطوة مهمة ستساعد واشنطن بدرجة أكبر على توجيه مساعداتها لكنها لم تصل إلى حد الاعتراف الكامل به أو الوعد بتسليحه.

القاهرة/باريس - خالفت فرنسا أمس الثلاثاء إجماع حلفائها الأوروبيين بإعلان اعترافها رسميا بائتلاف المعارضة السوري الجديد وقالت إنها ستدرس تسليح المعارضة بمجرد تشكيل حكومة انتقالية.