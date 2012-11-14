مقدمة 1-الكويت توقع عقد مشروع جسر جابر بقيمة 738 مليون دينار

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة المشتركة الكويتية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها وهيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية وقعتا عقد تصميم وبناء وصيانة جسر رئيسي في الكويت.

ولم يذكر البيان قيمة العقد لكن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت في وقت سابق اليوم إن مشروع الجسر ككل قيمته 738 مليون دينار (2.6 مليار دولار).

ويظهر توقيع العقد رغبة الكويت في المضي قدما في خططها التنموية بالرغم من توترات سياسية كبيرة. وتأجلت مشروعات تنموية بمليارات الدولارات أو ألغيت في السنوات الاخيرة بسبب الصراع بين الحكومة والبرلمان ويتزايد عدم اليقين السياسي في البلاد مع اقتراب انتخابات مبكرة في الأول من ديسمبر كانون الأول.