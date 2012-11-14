المؤشر الكويتي ينزل من أعلى مستوى في 4 أسابيع وتباين أسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع مؤشر البورصة الكويتية من أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع اليوم الأربعاء حيث باع المستثمرون أسهم شركات تخلفت عن إعلان نتائجها المالية في المهلة المحددة بينما تباين أداء الأسواق الخليجية وسط تعاملات هزيلة.

وقالت بورصة الكويت إنها ستوقف تداول أسهم نحو 50 شركة بدءا من الأسبوع المقبل لتخلفها عن إعلان بياناتها المالية قبل الموعد النهائي المحدد وهو 15 نوفمبر تشرين الثاني. والسوق مغلقة غدا الخميس بمناسبة العام الهجري الجديد.

ويحدث هذا بشكل متكرر في البورصة الكويتية حيث تتخلف بعض الشركات في العادة عن إعلان نتائجها في الوقت المحدد. وسيستأنف التداول حالما تقدم الشركات بياناتها.

وهبط سهم ميادين 13.9 بالمئة والكويتية العقارية القابضة 12.7 بالمئة بينما فقد سهم بيت الأوراق المالية 8.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة.

وفي السعودية دفعت أسهم شركات التأمين مؤشر البورصة للهبوط إلي أدنى مستوى في أسبوعين بينما استقرت أسهم البتروكيماويات مع إحجام مستثمرين عن زيادة المخاطرة في ظل ضعف عالمي.

ونزل المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من نوفمبر.