مصادر: مؤسسة البترول الكويتية تأخذ علاوات سعرية مرتفعة لوقود الطائرات

سنغافورة/دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر في صناعة النفط اليوم الإثنين إن مؤسسة البترول الكويتية استكملت مفاوضاتها لبيع وقود طائرات بعقود محددة المدة لعام 2013 بعلاوات سعرية مرتفعة عن العام الماضي.

وأضافت المصادر أن المؤسسة حصلت على علاوة سعرية قدرها 2.25 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط وهي أعلى بأكثر من 30 في المئة من العلاوة السعرية الحالية التي تبلغ 1.70 دولار.

وتابعت المصادر انه بالنسبة لزيت الغاز حصلت المؤسسة على علاوة سعرية قدرها 2.20 دولار فوق أسعار سنغافورة لزيت الغاز القياسي الجديد الذي تبلغ فيه نسبة الكبريت 500 جزء في المليون.

ولم يتسن على الفور معرفة المشترين والكميات لكن من المتوقع أن تكون مثل هذا العام.

وتبلغ العلاوة السعرية الحالية في العقود محددة المدة لزيت الغاز 2.85 دولار فوق الأسعار القياسية لزيت الغاز الذي تبلغ فيه نسبة الكبريت 5000 جزء في المليون.

وستقوم وكالة التسعير بلاتس اعتبارا من العام القادم بخفض نسبة الكبريت في زيت الغاز عند تحديد سعرها القياسي في سنغافورة والشرق الأوسط إلى 500 جزء في المليون من 5000 جزء في المليون.

وتهدف تلك الخطوة إلى مواكبة التغييرات العالمية وبصفة خاصة في مناطق مثل أوروبا التي تبنت مواصفات الوقود يورو في.