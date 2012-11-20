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الخليج للاستثمار تتطلع لإصدار سندات والتسعير هذا الأسبوع

Tue Nov 20, 2012 10:46am GMT
 
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دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات اليوم الثلاثاء إن مؤسسة الخليج للاستثمار المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي الست تهدف إلى تسعير سندات لأجل خمس سنوات من الحجم القياسي قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت وثيقة من المرتبين إن الشركة أصدرت السعر الاسترشادي الأولي في نطاق منتصف إلى أواخر 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ولا يقل الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أن من المرجح تسعير الإصدار المقوم بالدولار هذا الأسبوع ورجح مصدر مطلع أن يكون ذلك غدا الأربعاء.

وتختتم مؤسسة الخليج للاستثمار لقاءات مع المستثمرين في لندن اليوم. ورتب اللقاءات بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 