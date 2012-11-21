مصادر: أدنوك ترفع العلاوة السعرية لصادرات وقود الطائرات في 2013

من جيسيكا جاجاناثان

سنغافورة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر بالصناعة اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) انتهت من عقود صادرات وقود الطائرات للعام القادم وذلك بعلاوة سعرية أعلى من العقود السابقة.

وحددت الشركة سعر عقود وقود الطائرات بعلاوة 2.35 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط أي بزيادة 17.5 بالمئة من علاوة بلغت دولارين للبرميل في عقود يناير كانون الثاني إلى ديسمبر كانون الأول من العام الحالي.

وتتجاوز العلاوة أيضا مستوى الشحنات تحميل يونيو حزيران الماضي إلى يونيو القادم والبالغ 2.05 دولار للبرميل.

وقالت المصادر إن من بين المشترين ميتسوي اليابانية وبي.بي وتوتال وجيه آرون اند كومباني وجولدمان ساكس.

ولم تتأكد الأحجام على الفور.

وأضافت المصادر أن من المرجح أن تكون مشتريات جيه آرون من وقود الطائرات لصالح أنشطتها التجارية في السوق الأوروبية.

وتزيد العلاوة السعرية لعقود أدنوك عشرة سنتات عن عقود مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط البحرين (بابكو) لكن متعاملا في سنغافورة رجح أن يكون السبب وراء ذلك عوامل تشغيلية.