مرتبون: الخليج للاستثمار تطرح سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار

دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبو إصدار ديون لمؤسسة الخليج للاستثمار إن المؤسسة المالية المملوكة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي طرحت سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار يجري تسعيرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسيجري تسعير الطرح عند 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقابضة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند الحد الادني للسعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق اليوم بين 250 و275 نقطة أساس.