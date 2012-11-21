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مرتبون: الخليج للاستثمار تطرح سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار

Wed Nov 21, 2012 12:00pm GMT
 
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دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبو إصدار ديون لمؤسسة الخليج للاستثمار إن المؤسسة المالية المملوكة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي طرحت سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار يجري تسعيرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسيجري تسعير الطرح عند 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقابضة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند الحد الادني للسعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق اليوم بين 250 و275 نقطة أساس.

واختتمت المؤسسة اجتماعات مع المستثمرين أمس الثلاثاء وقام بترتيب هذه الجولات الترويجية بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 