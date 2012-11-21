مقدمة 1- الخليج للاستثمار تسعر سندات بقيمة 500 مليون دولار

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دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سعرت مؤسسة الخليج للاستثمار اصدار سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار في أول اصدار دولاري من المؤسسة المالية المملوكة للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي منذ 2005.

وتحدد سعر الصفقة عند ما يزيد 250 نقطة أساس على متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة عند الحد الأدنى من السعر الاسترشادي الذي تراوح بين 250 و275 نقطة أساس.

وقال مرتبو الاصدار اليوم الأربعاء إن الطرح اجتذب طلبات اكتتاب بمليار دولار من 96 مستثمرا. وتلقت حسابات بالشرق الاوسط 64 بالمئة من السندات في حين حصل مستثمرون أوروبيون وآسيويون على 31 بالمئة وخمسة بالمئة من السندات على الترتيب.

ووفقا لنوع المستثمر فقد حصلت بنوك على 58 بالمئة من السندات وشركات لادارة الصناديق وبنوك خاصة على 18 و17 بالمئة من الاصدار على التوالي. وحصلت مؤسسات متعددة الأطراف على السبعة بالمئة المتبقية.

واختتمت المؤسسة اجتماعات مع المستثمرين أمس الثلاثاء وقام بترتيب هذه الجولات الترويجية بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وتأسست المؤسسة التي مقرها الكويت في 1983 لتقديم الخدمات المالية لدعم نمو القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعقدت الشركة اجتماعات في سويسرا الشهر الماضي رتبها بي.إن.بي باريبا ورويال بنك اوف سكوتلند تمخضت عن اصدار ثلاثي بقيمة 300 مليون فرنك سويسري (319 مليون دولار) في أول اصدار لها بالفرنك.